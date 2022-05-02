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امير عبداللهيان يؤكد على اتخاذ التدابير الامنية الكاملة للممثليات الايرانية في افغانستان

اطمئنكم ان القوات الامنية الافغانية ستوفر الامن التام لجميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الاسلامية الايرانية في افغانستان.
رمز الخبر: ۶۶۴۰۷
تأريخ النشر: 01 May 2022

اعرب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان عن القلق تجاه امن الممثليات الايرانية في افغانستان، داعيا الى اتخاذ تدابير امنية كاملة لهذه الاماكن.

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الافغاني بالوكالة امير خان متقي، يوم السبت، اعرب امير عبداللهيان عن مواساته مع الشعب الافغاني ازاء التفجيرات الارهابية الاخيرة، وأبدى قلقه من التهديدات المحتملة لمقرات ومباني سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في كابل والقنصليات الايرانية العامة في هرات ومزار شريف وقندهار وجلال آباد، داعيا الى اتخاذ تدابير امنية كاملة لحمايتها.

من جانبه، قدم وزير الخارجية الافغاني بالوكالة التهنئة بقرب حلول عيد الفطر السعيد، وقدم تقييما عن التطورات الامنية في افغانستان، ووصف العلاقات بين البلدين بالمهمة ، مؤكدا ان اعداء كلا الشعبين الافغاني والايراني بصدد المساس بالعلاقات بين البلدين من خلال هذه الاجراءات.

وقال: اطمئنكم ان القوات الامنية الافغانية ستوفر الامن التام لجميع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية الاسلامية الايرانية في افغانستان.

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