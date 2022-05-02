وزير الثقافة الايراني: الكيان الصهيوني فقد كل عناصر قدرته

وتابع عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية: ان النقطة اللافتة هنا هي ان حقيقة اجواء الحرب الاعلامية قد تغيرت ايضا لمصلحة المقاومة.

اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مهدي اسماعيلي بان الكيان الصهيوني الذي كان يدعي خلال الاعوام الاخيرة دوما بانه القدرة المتفوقة في المنطقة في ظل الدعم الشامل الذي يتلقاه من اميركا، نشهد اليوم بانه فقد كل عناصر قدرته حتى في المجال الاعلامي.

وفي مستهل تصريحه السبت خلال ندوة للناشطين المحليين والاجانب في مجال القضية الفلسطينية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، اعتبر اسماعيلي رحيل الفنان الثوري نادر طالب زادة خسارة وثلمة كبيرة للجبهة الثقافية للثورة ويمكن اعتبار ذلك خسارة لا تعوض وقال: ان الفقيد طالب زادة كان ملما الى حد كبير في المجال الدولي وبادر الى ترويج مبادئ الثورة الاسلامية في اعلى المستويات.

واشار وزير الثقافة الى اوضاع الكيان الصهيوني الآيل الى الزوال وعدم تحقيقه الانتصار في اي حرب منذ اجتياحه لجنوب لبنان ووصوله الى قرب بيروت عام 1982 وحتى انه اضطر للانسحاب من جنوب لبنان في العام 2000 وقال: ان الكيان الصهيوني لا امن له اليوم حتى في تل ابيب وحيفا وهو الامر الذي تحقق بالتاكيد من خلال القدرة العالية لحزب الله وقوى المقاومة.

واكد ان الكيان الصهيوني فشل ايضا في تحقيق اهدافه الارهابية وان اليد المتفوقة الان هي لحزب الله والمقاومة واضاف: ان الكيان الصهيوني الغاصب الذي كان يدعي دوما خلال الاعوام الاخيرة بانه القدرة المتفوقة في المنطقة في ظل الدعم الشامل الذي يتلقاه من اميركا نشهد اليوم بانه فقد كل عناصر قدرته حتى في المجال الاعلامي.

وتابع عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية: ان النقطة اللافتة هنا هي ان حقيقة اجواء الحرب الاعلامية قد تغيرت ايضا لمصلحة المقاومة.

وقال: سنقيم قريبا ان شاء الله تعالى صلاة الجماعة في القدس بامامة قائد الثورة الاسلامية ببركة الثورة ودم القائد الكبير لتحرير القدس الشهيد الحاج قاسم سليماني.