النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

وزير الثقافة الايراني: الكيان الصهيوني فقد كل عناصر قدرته

وتابع عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية: ان النقطة اللافتة هنا هي ان حقيقة اجواء الحرب الاعلامية قد تغيرت ايضا لمصلحة المقاومة.
رمز الخبر: ۶۶۴۰۶
تأريخ النشر: 01 May 2022

اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مهدي اسماعيلي بان الكيان الصهيوني الذي كان يدعي خلال الاعوام الاخيرة دوما بانه القدرة المتفوقة في المنطقة في ظل الدعم الشامل الذي يتلقاه من اميركا، نشهد اليوم بانه فقد كل عناصر قدرته حتى في المجال الاعلامي.

وفي مستهل تصريحه السبت خلال ندوة للناشطين المحليين والاجانب في مجال القضية الفلسطينية في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران، اعتبر اسماعيلي رحيل الفنان الثوري نادر طالب زادة خسارة وثلمة كبيرة للجبهة الثقافية للثورة ويمكن اعتبار ذلك خسارة لا تعوض وقال: ان الفقيد طالب زادة كان ملما الى حد كبير في المجال الدولي وبادر الى ترويج مبادئ الثورة الاسلامية في اعلى المستويات.

واشار وزير الثقافة الى اوضاع الكيان الصهيوني الآيل الى الزوال وعدم تحقيقه الانتصار في اي حرب منذ اجتياحه لجنوب لبنان ووصوله الى قرب بيروت عام 1982 وحتى انه اضطر للانسحاب من جنوب لبنان في العام 2000 وقال: ان الكيان الصهيوني لا امن له اليوم حتى في تل ابيب وحيفا وهو الامر الذي تحقق بالتاكيد من خلال القدرة العالية لحزب الله وقوى المقاومة.

واكد ان الكيان الصهيوني فشل ايضا في تحقيق اهدافه الارهابية وان اليد المتفوقة الان هي لحزب الله والمقاومة واضاف: ان الكيان الصهيوني الغاصب الذي كان يدعي دوما خلال الاعوام الاخيرة بانه القدرة المتفوقة في المنطقة في ظل الدعم الشامل الذي يتلقاه من اميركا نشهد اليوم بانه فقد كل عناصر قدرته حتى في المجال الاعلامي.

وتابع عضو المجلس الاعلى للثورة الثقافية: ان النقطة اللافتة هنا هي ان حقيقة اجواء الحرب الاعلامية قد تغيرت ايضا لمصلحة المقاومة.

وقال: سنقيم قريبا ان شاء الله تعالى صلاة الجماعة في القدس بامامة قائد الثورة الاسلامية ببركة الثورة ودم القائد الكبير لتحرير القدس الشهيد الحاج قاسم سليماني.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصورة: المسلمون الالمان ينظّمون مسيرة يوم القدس العالمي
الخارجية الايرانية تستدعي سفير السويد لدى طهران احتجاجا على استمرار اعتقال مواطن ايراني
صدر الحسيني: صياغة مسودة خطة لعودة العلاقات الإيرانية السعودية
سلطان عمان يدعو الرئيس الايراني لزيارة مسقط
تجارة إيران مع دول منظمة شنغهاي تبلغ 37.2 مليار دولار
الرئيس الايراني يتبادل التهاني مع امير قطر لمناسبة عيد الفطر
وزير الدفاع يدعو الى وحدة العالم الاسلامي في مواجهة قوى الهيمنة
مباحثات ايرانية - نرويجية تتناول قضايا ذات الاهتمام المشترك
المشاط يدعو الشعوب العربية والاسلامية الى دعم المقاومة الفلسطينية
تواجد الأجانب في الخليج الفارسي يؤدي إلى زعزعة الأمن
كرزاي خلال لقاء مسؤولين إيرانيين: السلطة الحاكمة في أفغانستان تؤكد التمسك بمبادئ حسن الجوار
لجنة تقصي الاهلة التابعة لمكتب قائد الثورة: تعذر رؤية هلال شوال مساء اليوم الاحد
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير : الشعب البحريني مقاوم للتطبيع مع كيان الإحتلال الصهيوني
امير عبداللهيان يؤكد على اتخاذ التدابير الامنية الكاملة للممثليات الايرانية في افغانستان
وزير الثقافة الايراني: الكيان الصهيوني فقد كل عناصر قدرته
قائد الثورة يوافق على عفو وتخفيف عقوبة عدد من المدانين
مادورو: القدس طريق الوحدة بين المسيحيين والمسلمين
السنوار: على الجميع التهيؤ لمعركة كبرى من أجل الأقصى
رئيس الجمهورية: جميع مشاكل البلاد قابلة للحل
وزير الثقافة الايراني: الكيان الصهيوني فقد كل عناصر قدرته
إيران وروسيا توقعان اتفاقية شاملة في مجال النقل
امير عبداللهيان يؤكد على اتخاذ التدابير الامنية الكاملة للممثليات الايرانية في افغانستان
ترحيب فلسطيني بكلمة الامام الخامنئي لمناسبة يوم القدس العالمي
القائد النخالة: موقف السيد الخامنئي بشأن فلسطين يمثّل حافزًا ذا قيمة عالية لكل مسلمي العالم
ناشط امريكي: على الاتحاد الافريقي ان يسحب سفراءه من الاراضي المحتلة في فلسطين
حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير : الشعب البحريني مقاوم للتطبيع مع كيان الإحتلال الصهيوني
صدر الحسيني: صياغة مسودة خطة لعودة العلاقات الإيرانية السعودية
المشاط يدعو الشعوب العربية والاسلامية الى دعم المقاومة الفلسطينية
كرزاي خلال لقاء مسؤولين إيرانيين: السلطة الحاكمة في أفغانستان تؤكد التمسك بمبادئ حسن الجوار
الخارجية الايرانية تستدعي سفير السويد لدى طهران احتجاجا على استمرار اعتقال مواطن ايراني