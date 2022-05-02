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ترحيب فلسطيني بكلمة الامام الخامنئي لمناسبة يوم القدس العالمي

لقد كان لكلمات سماحة قائد الثورة الإسلامية أعمق الأثر في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الذي يواصل المقاومة ويسطّر أروع ملاحم البطولة في التصدي للعدو الصهيوني الغاشم، كما كان له أعمق الأثر في نفوس أبناء العالمين العربي والإسلامي.
رمز الخبر: ۶۶۴۰۵
تأريخ النشر: 01 May 2022

رحّبت "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين"، بالخطاب الهام لسماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله السيّد علي الخامنئي"، والذي ألقاه بمناسبة يوم القدس العالمي(الجمعة 29 نيسان 2022).

واصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيانا على خلفية خطاب الامام الخامنئي (حفظه الله)، اشارت فيه ان "ما جاء في الخطاب يؤكّد من جديد صلابة ومبدئية الثورة الإسلامية الإيرانية من وقوفها ودعمها الثابت لكفاح الشعب الفلسطيني والمقاومة في عموم المنطقة".

واضاف هذا البيان: لقد كان لكلمات سماحة قائد الثورة الإسلامية أعمق الأثر في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الذي يواصل المقاومة ويسطّر أروع ملاحم البطولة في التصدي للعدو الصهيوني الغاشم، كما كان له أعمق الأثر في نفوس أبناء العالمين العربي والإسلامي.

وتابع: ان الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين تتقدّم بأصدق التحيّات للشعب الإيراني وثورته الإسلاميّة الصامدة في وجه الحصار والعدوان والتي شكلت سندًا قويًا للمقاومة في عموم المنطقة، مما جعل محور المقاومة يحقق المزيد من الإنجازات على طريق دحر المخططات الصهيونيّة والاستعماريّة في المنطقة.

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