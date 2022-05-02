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مادورو: القدس طريق الوحدة بين المسيحيين والمسلمين

اننا نعلن عن تاييدنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وايضا سائر الشعوب المسلمة والجماهير التي تناضل من اجل حريتها.
رمز الخبر: ۶۶۴۰۱
تأريخ النشر: 01 May 2022

اعتبر رئيس الجمهورية الفنزويلي "نيكولاس مادورو"، القدس الشريف، بانها طريق الوحدة بين المسيحيين والمسلمين؛ مؤكدا على موقف بلاده الداعم لتطلعات الشعب الفلسطيني.

واضاف "مادورو" في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي: اننا نعلن عن تاييدنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني وتطلعاته، وايضا سائر الشعوب المسلمة والجماهير التي تناضل من اجل حريتها.

يذكر ان الرئيس الفنزويلي معهود بمواقفه المنددة لسياسات الكيان الصهيوني التوسعية ضد فلسطين المحتلة، وقد جاءت كلمته بالمناسبة على غرار هذه الرؤية ايضا؛ بحسب ما ورد في تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية للانباء.

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