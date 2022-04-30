السفير الإيراني في بغداد يتحدث عن خارطة طريق للمحادثات المستقبلية بين إيران والسعودية

أعلن سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد إيرج مسجدي، أثناء إعلانه تفاصيل المباحثات الأخيرة بين طهران والرياض التي استضافتها بغداد، عن اتفاق الجانبين على خارطة طريق للمفاوضات المستقبلية.

وقال السفير الإيراني في بغداد عن آخر تطورات المحادثات الإيرانية السعودية: في الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية السعودية التي عقدت الخميس الماضي بين وفدي الجانبين، تمت المناقشة والاتفاق على خارطة طريق للمستقبل، موضحا انه كان لدى الجانبين مقترحات تم الاتفاق عليها بعد اجتماع يوم الخميس وأصبحت خارطة طريق للمستقبل.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم إعادة فتح سفارتي البلدين، قال مسجدي: إن المفاوضات المستقبلية ستحدد ما إذا كانت قضية إعادة فتح السفارتين ستتحقق أم لا ، وهذا سيعتمد على المفاوضات المقبلة.

وأضاف مسجدي: في جولة المحادثات الأخيرة، كان من المهم أن يكون لدى الطرفين إطار اتفاق للمستقبل الذي تم التوصل إليه، وهذا معيار إيجابي ينير مسار المستقبل لكلا الجانبين.

وأشار مسجدي إلى الاتفاق العام بين إيران والسعودية وقال إن إحدى هذه الاتفاقيات تتعلق بـ "بناء الثقة".

وأضاف: "الثاني هو" الأجراءات والتعاون الثنائي "مثل قضايا الحج وقضية سفارات الجانبين، والقضية الثالثة" قضايا إقليمية ودولية ".

موضوع التطبيع سيؤدي إلى مشاركة المزيد من العراقيين في يوم القدس

وتطرق السفير الإيراني إلى موضوع يوم القدس العالمي وأهميته في العراق وقال: لدى العراقيين برامج مختلفة على مختلف المستويات في يوم القدس العالمي من كل عام لإدانة الكيان الصهيوني ودعم شعب فلسطين المظلوم، وهذا العام، ستقام برامج مختلفة في عدة مدن ، بما في ذلك برنامج ليلة الجمعة للمجلس الأعلى العراقي وعشرات البرامج الأخرى.

وتابع مسجدي قائلا: بالتأكيد سيشارك الشعب العراقي والعديد من الطوائف والمنظمات العراقية في الاحتفال بيوم القدس.

وأشار مسجدي إلى موضوع التطبيع وإدخاله في المنطقة، وقال: هذه القضية ستؤدي إلى حضور أقوى للشعب العراقي في مسيرات وتجمعات اليوم العالمي للقدس للتنديد بالتسوية وجرائم الصهاينة في المسجد الاقصى .