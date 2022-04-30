حركة الأمة الإسلامية اليوم ستقود إلى زوال الكيان الصهيوني

إننا نعتقد بحتمية تحرير القدس طبقا للوعد الالهي، وأن الحركة العظيمة التي نشهدها اليوم على شكل مسيرة، هي رمز لتضامن الأمة الإسلامية، الأمر الذي سيقود إلى زوال الكيان الصهيوني .

قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، ان مستقبل فلسطين سيقرره الشبان والشباب المجاهدين مضيفا: إننا نعتقد بحتمية تحرير القدس طبقا للوعد الالهي، وأن الحركة العظيمة التي نشهدها اليوم على شكل مسيرة، هي رمز لتضامن الأمة الإسلامية، الأمر الذي سيقود إلى زوال الكيان الصهيوني .

واضاف رئيسي، الذي تحدث للصحافيين على هامش مسيرة يوم القدس، عن رسالة حضور الشبان والشباب في المسيرة: أن هؤلاء الشبان والشباب الفلسطينيي ومحور المقاومة هم من أخذوا زمام المبادرة في ساحة العمل وهم من يقرر مصير المقاومة الطويلة للشعب الفلسطيني.

واكد رئيسي أن مستقبل أرض فلسطين سيقرره هؤلاء الشبان، مضيفا : إننا نعتقد بحتمية تحرير القدس طبقا للوعد الالهي، وأن الحركة العظيمة التي نشهدها اليوم على شكل مسيرة، هي رمز لتضامن الأمة الإسلامية، الأمر الذي سيقود إلى زوال الكيان الصهيوني .