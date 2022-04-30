مباحثات ايرانية - ماليزية تؤكد على المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين

الى ذلك، هنأ وزير الخارجية الايراني نظيره الماليزي لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد.

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره الماليزي سيف الدين عبدالله، في اتصال هاتفي بينهما الاربعاء ، على المزيد من تعزيز العلاقات بين البلدين.

واستعرض الجانبان في هذا الاتصال، القضية الفلسطينية والتطورات الاقليمية والدولية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

الى ذلك، هنأ وزير الخارجية الايراني نظيره الماليزي لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر السعيد.

وثمن امير عبداللهيان موقف وزير خارجية ماليزيا المندد بسياسات الكيان الصهيوني، وايضا قرارات بلاده في سياق دعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفيما اعرب عن ترحيبه باجتماع اللجنة التابعة لمؤتمر التعاون الاسلامي على مستوى السفراء حول فلسطين، صرح امير عبداللهيان ان الجمهورية الاسلامية تدعو الى تنظيم هذا الاجتماع على مستوى وزاري وذلك نظرا لاهمية هذه القضية.

ودعا وزير الخارجية الايراني، الحكومة الماليزية باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الانسان الدولي، الى ادانة جرائم الاحتلال الصهيوني والمطالبة بكسر الحصار عن قطاع غزة.

وشدد قائلا : نحن نرفض بقوة تطبيع العلاقات بين عدد من الدول مع كيان اسرائيل المزيف.

وبشان العلاقات الايرانية - الماليزية، اكد ضرورة حسم التوافقات الموقعة في المجالات القنصلية والقضائية بين البلدين، كما شكر للحكومة الماليزية قرارها الافراج عن عدد من السجناء الايرانيين لديها.

بدوره، اكد وزير خارجية ماليزيا وفقا لارنا ، على ارادة بلاده لرفع مستوى العلاقات مع ايران والتركيز على المجالات الحديثة في هذا الاطار.

ولفت "سيف الدين عبدالله" خلال مباحثاته الهاتفية اليوم مع "امير عبداللهيان"، الى اهمية المشاورات المستديمة لتوسيع العلاقات بين طهران وكوالالمبور.