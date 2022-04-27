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بالصورة: حفلة الأسبوع المقدس وعید الفصح في طهران
أقيمت مساء الأحد (17 أبريل 2022) مراسم الاحتفال بأسبوع المقدس وعيد الفصح في كنائس سيركيس المقدس والقديس غريغوريوس المنور والقديس فارتاناتس في طهران. الأسبوع المقدس هو الأسبوع الأخير قبل عيد الفصح.
رمز الخبر:
۶۶۳۸۷
تأريخ النشر:
26 April 2022
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