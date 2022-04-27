أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الادميرال علي رضا تنكسيري، أن القوات المسلحة ستوجه رداً قاسياً على أدنى تحرك ضد إيران، قائلا، نرصد جميع تحركات العدو في الخليج الفارسي.

وقال قائد بحرية حرس الثورة ان البحرية ترصد جميع تحركات الأعداء والأجانب من خلال الاشراف الاستخباراتي الكامل في جميع أنحاء الخليج الفارسي ومضيق هرمز وجميع الشواطىء الجنوبية والشمالية. نحن نراقب جميع تحركاتهم لذلك عليهم أن يعرفوا أننا على دراية بجميع تصرفاتهم.

وأضاف الأدميرال تنكسيري: إذا شعرنا أن هناك تهديد لموارد ومصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحركات وتصرفات الأعداء، فلن نتردد لحظة وسنوجه رداً قاسياً حتى تكون نهاية للتحركات التي تتم بهدف ضرب الشعب الإيراني العظيم.