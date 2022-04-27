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السفير الكوبي في طهران: يجب التصدي للارهاب الاعلامي الغربي

قال السفير الكوبي لدى ايران "البرتو غونسالس كاسالس": يجب التصدي للارهاب الاعلامي الغربي؛ قائلا ان "الغرب رصد مبالغ طائلة لمواجهتنا".
رمز الخبر: ۶۶۳۷۹
تأريخ النشر: 26 April 2022

قال السفير الكوبي لدى ايران "البرتو غونسالس كاسالس": يجب التصدي للارهاب الاعلامي الغربي؛ قائلا ان "الغرب رصد مبالغ طائلة لمواجهتنا".

الى ذلك، لفت المدير العام لوكالة "ارنا"، الى الرؤية الايجابية التي يحملها الشعب الايراني تجاه كوبا وزعيمها الراحل "فيدل كاسترو"، والمساحات المشتركة وعلى راسها الصمود بوجه الحظر الظالم الذي تفرضها امريكا على البلدين.

وفيما اشار الى قسم الاخبار الاسبانية لدى وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، اكد مدير عام الوكالة الرسمية الايرانية على دور وسائل الاعلام لتعزيز المقاومة ضد الضغوط الامريكية الظالمة، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين طهران وهافانا.

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