مراسم جائزة ENERGY GLOBE ستقام في ايران قريبا

ولفت رحيمي ان المكتب الاقليمي لجائزة "انرجي غلوب" الدولية قام في اول اجراء له، بتنظيم حفل تقديم الجوائز الى المشاريع الفائزة في 15 مايو القادم بطهران.

اعلن رئيس المكتب الاقليمي لمؤسسة ENERGY GLOBE العالمية "میلاد رحیمي"، ان مراسم تقديم جائزة العام لهذه المؤسسة الدولية ستقام في 15 مايو 2022 بالعاصمة طهران.

ولفت "رحيمي" في تصريح له يوم الاثنين، ان الهدف من تاسيس هذه الجائزة الدولية هو دعم المشاريع المتفوقة حول قطاعات الطاقة والمياه والمناخ والجيولوجيا، والشركات الناشئة والمباني المستدامة.

واوضح، ان مراسم اهداء جائزة "انرجي غلوب" ستقام خلال حفل دولي يهدف الى توعية واستقطاب الاعتمادات والمبالغ النقدية التي تمنحها المنظمات الدولية لدعم هكذا مشاريع.

واضاف رئيس المكتب الاقليمي لمؤسسة ENERGY GLOBE العالمية، ان ممثلين عن 187 دولة سيشاركون في هذه المنافسة، حيث سيتم اختيار المشاريع المتفوقة ومنح الجوائز المختلفة الى اصحابها.

وحول المكتب الاقليمي للجائزة، قال انه "بعد المشاورات الرسمية، فقد تم القرار على انشاء هذا المكتب في محافظة يزد (وسط ايران) والذي بدا نشاطه رسميا منذ كانون الاول 2021.

ولفت رحيمي ان المكتب الاقليمي لجائزة "انرجي غلوب" الدولية قام في اول اجراء له، بتنظيم حفل تقديم الجوائز الى المشاريع الفائزة في 15 مايو القادم بطهران.

وتابع، انه تزامنا مع هذه المراسم التي سيحضرها رئيس مؤسسة ENERGY GLOBE الدولية السيد "فالف غانع نيومن" وسفير الاتحاد الاوروبي للشؤون المناخية، سيتم توقيع اتفاق حول تاسيس ائتلاف دولي للتعاون المناخي ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم حلول مستدامة لمعالجة الازمات والتحديات ذات الصلة داخل البلاد.