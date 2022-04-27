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المرجع الديني نوري همداني:

على احرار العالم ان يدينوا جرائم الكيان الصهيوني قاتل الاطفال

كما اكد على الجموع الحاشدة من ابناء الشعب الايراني التي ستشارك في مسيرات يوم القدس العالمي، الامتثال الى التعليمات الوقائية والصحية لمكافحة فيروس كورونا.
رمز الخبر: ۶۶۳۷۶
تأريخ النشر: 26 April 2022

قال المرجع الديني "اية الله حسين نوري همداني" : ان المطلوب من جميع الاحرار في العالم اليوم، هو التعبير بكافة السبل المتاحة عن استنكارهم وادانتهم لجرائم الكيان الصهيوني قاتل الاطفال وغير الشرعي.

واشار بيان صادر عن "اية الله نوري همداني" اليوم، ان هذا المرجع الديني البارز دعا الجميع (في ايران وخارجها) الى تحقيق مشاركة ملحمية في مسيرات "يوم القدس العالمي" هذا العام (اخر جمعة من شهر رمضان المبارك).

واضاف البيان : ان البشرية تشاهد على مدى سنوات طويلة ارتكاب الظلم والمجازر من قبل مجموعة غاصبة في حق شعب مظلوم؛ ان وتيرة هذه الجرائم تزداد حدة يوما بعد يوم وسط صمت مقيت من جانب المحافل الدولية.

وشدد اية الله نوري همداني، على ضرورة احياء يوم القدس العالمي بكل حماس؛ مستدلا بمقولة شهيرة للامام الخميني (رض)، بان "القدس الشريف، تشكل قضية المسلمين الاولى والرئيسية".

كما اكد على الجموع الحاشدة من ابناء الشعب الايراني التي ستشارك في مسيرات يوم القدس العالمي، الامتثال الى التعليمات الوقائية والصحية لمكافحة فيروس كورونا.

وخلص هذا المرجع الديني الى، ان "الشعب الايراني سيعبر من جديد عن استنكاره وادانته لهذا العدوان والظلم، ولاشك انه في ضوء الارادة الالهية وبفضل تماسك الشعوب الحرة في انحاء العالم، سيكون مآل الكيان الصهيوني اللاشرعي الى زوال انشاء الله".

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