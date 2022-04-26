احباط هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية في البلاد

ان هذه المحاولات باءت بالفشل واحبطت في بدايتها، بفضل التدابير لوقائية التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل مركز "افتا".

اعلن مركز "افتا" (حماية فضاء الإنتاج وتبادل المعلومات) التابع لرئاسة الجمهورية الاسلامية في ايران، انه تمكن خلال الايام الاخيرة من افشال هجوم سيبراني قبل استهدافه البنى التحتية للبلاد.

وافادت "ارنا" نقلا عن الادارة الستراتيجية بمركز "افتا"، ان قراصنة الفضاء الالكتروني كانوا قد خططوا لاستغلال "ثغرة امنية" في احدى المنظومات ذات الاستخدام الكثير لدى المؤسسات الحكومية وسرقة بياناتها المتعلقة بالبنى التحتية للبلاد واملاء تعليماتها وحقن معلومات ملوثة فيها.

واضاف المصدر ذاته، ان هذه المحاولات باءت بالفشل واحبطت في بدايتها، بفضل التدابير لوقائية التي اتخذت في الوقت المناسب من قبل مركز "افتا".

وبحسب هذا التقرير، فقد اشارت التحقيقات التي اجريت للكشف عن خيوط الهجوم واهداف الجهات التي تقف وراءه، بانه كان قد استهدف 100 مركز رئيسي لتقديم الخدمات الالكترونية داخل المراكز الحكومية والخصوصية في البلاد.