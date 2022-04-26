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اللواء باقري:

عدم تكرار الحوادث الارهابية في افغانستان مرهون باتخاذ تدابير عاجلة

وفي بيانه الصادر يوم الاحد، اعرب "اللواء باقري" عن تضامنه وتعازيه الى اسر ضحايا الهجمات الارهابية الاخيرة داخل افغانستان.
رمز الخبر: ۶۶۳۶۵
تأريخ النشر: 25 April 2022

ندد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في ايران "اللواء محمد باقري"، بالحوادث الارهابية الاخيرة في افغانستان، قائلا: ان عدم تكرار هذه الاحداث مرهون باتخاذ تدابير عاجلة وخطوات حاسمة ومناسبة من قبل الهيئة الحاكمة للكشف عن الاسباب المؤدية ومعاقبة التيارات والعناصر التي تقف وراء هكذا فجائع.

وفي بيانه الصادر يوم الاحد، اعرب "اللواء باقري" عن تضامنه وتعازيه الى اسر ضحايا الهجمات الارهابية الاخيرة داخل افغانستان.

واكد رئيس اركان القوات المسلحة الايرانية، ان تكرار الاحداث الارهابية الدامية بواسطة الارهاب التكفيري وعملاء الكيان الامريكي الارهابي المجرم والاجهزة الاستخباراتية العميلة لنظام الهيمنة والصهيونية العالمية، في دولة افغانستان الشقيقة والصديقة، تسبب يوميا في استشهاد واصابة جمع كثير من ابناء الشعب المظلوم والاعزل ولاسيما الاطفال والنساء في هذا البلد.

واضاف، ان الحؤول دون تكرار ذلك، يتطلب اتخاذ خطوات عاجلة وقرارات مناسبة وحاسمة وعملانية من قبل الهيئة الحاكمة لتقصي اسباب وقوع هذه الكوارث وفضح ومعاقبة العناصر والتيارات التي تقف وراءها وتعمد الى زعزعة امن هذا البلد المسلم وبما فيه من مدارس ومساجد ودور عبادة؛ وذلك تنفيذا للمآرب الشيطانية للبيت الابيض واعداء النبي الاكرم (ص).

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