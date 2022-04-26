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رئيس الجمهورية:

وثيقة التطوير تمثل خارطة الطريق للحكومة للتقدم في جميع المجالات

انه في هذه الايام حيث تعقد جلسات مع مجموعات النخبة يستند اصحاب الراي في احاديثهم لوثيقة التطوير ويقدمون مقترحات جيدة للارتقاء بها.
رمز الخبر: ۶۶۳۶۴
تأريخ النشر: 25 April 2022

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي، وثيقة التطوير بانها تمثل خارطة الطريق للحكومة للتقدم في جميع المجالات.

وقال آية الله رئيسي في تصريحه خلال اجتماع الحكومة اليوم الاحد مؤكدا ارادة الحكومة الثالثة عشرة على التطوير في جميع المجالات: لقد عزمنا منذ بدء نشاط هذه الحكومة على ان تكون اجراءاتنا في اطار برنامج شامل وخارطة طريق وان لا تلقي الشؤون اليومية ضلالها على الاهداف العامة للحكومة.

ووصف رئيس الجمهورية وثيقة التطوير بانها عملانية واضاف: ان هذه الوثيقة تم تنظيمها برؤية عملانية تماما وليست وثيقة مكتبية اطلاقا، ونظرا لكونها متطابقة الى اقصى حد ممكن مع القوانين والسياسات التي تم ابلاغها من قبل قائد الثورة فبالامكان ان تتخذ اساسا لاعداد وتنظيم الخطة التنموية الخمسية السابعة.

واشار الى المهمة الموكلة لدائرة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية لتوفير الارضيات اللازمة لتنفيذ الوثيقة بصورة كاملة وقال: ان ارادة الحكومة مبنية على التنفيذ الكامل لهذه الوثيقة من اجل تحقيق تقدم جاد في البلاد.

واعتبر رئيس الجمهورية الوثيقة بانها قابلة للارتقاء والتعديل واضاف: انه في هذه الايام حيث تعقد جلسات مع مجموعات النخبة يستند اصحاب الراي في احاديثهم لوثيقة التطوير ويقدمون مقترحات جيدة للارتقاء بها.

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وثيقة التطوير تمثل خارطة الطريق للحكومة للتقدم في جميع المجالات
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