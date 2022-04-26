بالصورة: استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على المصلين في المسجد الأقصى

استمرت اعتداءات قوات الكيان الصهيوني على المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة في ثالث جمعة من شهر رمضان المبارك. وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء إطلاق النار كما اعتقل الكثير منهم.