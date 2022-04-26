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فرنسا.. فوز ماكرون بولاية ثانية

وقال موفد الميادين إلى فرنسا، إنّ نسبة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد أنّ الفرنسيين غير راضين عن سياسة ماكرون.
رمز الخبر: ۶۶۳۶۲
تأريخ النشر: 25 April 2022

فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية بنسبة 58% مقابل 42% لمارين لوبان بعد انتخابات امتدّت على جولتين.

يأتي ذلك بعدما كانت أفادت وسائل إعلام بلجيكية يوم الأحد، بأنّ استطلاع الناخبين بعد التصويت كشفت أنّ إيمانويل ماكرون يتصدر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 55-58% من الأصوات.

وأشار موفد الميادين إلى باريس، إلى أنّ وسائل إعلام أوروبية تحدثت عن فوز الرئيس إيمانويل ماكرون بنسبة 57%.

وذكرت وسائل الإعلام أنّ نسبة المشاركة في الجولة الثانية بلغت 63.23% عند الساعة 5 مساءً، بانخفاض نقطتين عن نسبة المشاركة في التوقيت نفسه عام 2017.

وعام 2017 بلغت نسبة الإقبال في الجولة الثانية 65.30% في التوقيت نفسه (5 مساءً)، فيما بلغت في عام 2012 نسبة 71.96%.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّ نسبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية المتوقعة 28%، مضيفةً أنّها "نسبة غير مسبوقة منذ عام 1969".

وقال موفد الميادين إلى فرنسا، إنّ نسبة الامتناع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تؤكد أنّ الفرنسيين غير راضين عن سياسة ماكرون.

وتوجه الناخبون في فرنسا إلى صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم، ليقرروا من سيترأس البلاد في ظل منافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، ومنافسته مارين لوبان.

وكشف آخر استطلاعات للرأي أنّ ماكرون سيفوز في الدورة الثانية التي تشكل نسخة ثانية من تلك التي جرت في العام 2017، بفارق أقل من الذي سجل قبل خمس سنوات عندما حصل على 66% من الأصوات، لكن قد يكون لنسبة الامتناع تأثير كبير.

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