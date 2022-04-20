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الزاملي يدعو الحكومة إلى وضع رؤية فاعلة لمجابهة خطر الجفاف

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، الحكومة إلى وضع رؤية فاعلة لمجابهة خطر الجفاف.
رمز الخبر: ۶۶۳۵۹
تأريخ النشر: 20 April 2022

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان أمس الثلاثاء، إن الزاملي استقبل "لجنة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات برئاسة وزير البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي وعضوية وكلاء وزارات الموارد المائية والزراعة والكهرباء والنفط ومستشارية الامن القومي وهيئة الاستثمار، وبحضور النواب محمود الكعبي وطارق الخيكاني".

وأكد الزاملي أن "سياسات الحكومات المتعاقبة عملت بعيدًا عن وجود رؤية وطنية فاعلة وقادرة على التخطيط والتعامل واستخدام كل الوسائل لمنع الازمات التي تعصف بشعبنا وبلدنا المقبل على تحديات قاسية وحقيقية تتمثل بشح المياه، ونقص الطاقة، والتصحر وبيئة غير صحية وهذا يعني أن داعش القادم سيتمثل بهذه المخاطر واشدها الجفاف".

وأضاف أن "الجهات المعنية بهذه الملفات لا تمتلك القدرة للتفاوض مع دول المنبع "الجوار" ولا الحكومة قادرة على ايجاد مفاوض قوي ومقتدر يستطيع تسخير كل الاوراق سيما الاقتصادية منها لزيادة حصصنا المائية وتقليل المخاطر"، مشدداً على "وجوب تبني هذه المبادرة الوطنية على المستوى النيابي والحكومي، والعمل على تخصيص اموال كافية لها بما يضمن البدء بتنفيذ خططها واولوياتها المتمثلة برسم خطة لتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، واستخدام الطاقة الشمسية المتجددة داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن ترشيد الاستهلاك الذي يشمل جميع نواحي الحياة، بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه".

وتابع البيان أن الزاملي "اتفق مع الحضور على عقد ندوة موسعة بحضور الجهات المعنية للخروج بجملة توصيات ورفعها لمجلس النواب لإقرارها، اضافة الى تخصيص موازنة سريعة لتنفيذها، وتكليف فريق مختص للتفاوض بشأن الحصص المائية، وكذلك الاسراع بتنفيذ مبادرة البنك المركزي للاقراض دون فوائد في الطاقة المتجددة، ومنح امتيازات اوسع للمستثمرين شرط أن توضع ضوابط في عقود الاستثمار تلزمهم باستخدام الطاقة الشمسية وأن يشتمل الاستثمار على المساحات الخضراء، وأن يراعى بالبناء العزل الحراري."

وشدد الزاملي على أهمية الاسراع في دعم وتفعيل مشاريع التشجير لمكافحة التصحر في كافة أنحاء البلاد.

المصدر:يونيوز

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