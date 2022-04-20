جاويش أوغلو: نحمي وندعم وحدة الأراضي العراقية عبر محاربة الإرهاب

في كلمة له خلال مشاركته في مأدبة إفطار بولاية أوشاك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن عملية "المخلب​- القفل​​​​​​"التي أطلقتها بلاده شمالي العراق تهدف "لحماية ودعم وحدة" هذا البلد.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده تحمي وتدعم وحدة الأراضي العراقية من خلال محاربة الإرهاب.

وفي كلمة له خلال مشاركته مأدبة إفطار بولاية أوشاك (غرب)، أمس الثلاثاء، أوضح جاويش أوغلو أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن أنقرة لا تطمع بأراضي العراق.

وأكد جاويش أوغلو أن تركيا "تحارب جميع أنواع الإرهاب"، مشيرًا إلى استمرار العملية العسكرية ضد تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

وشدّد على أن تركيا لا تعتزم انتهاك سلامة الأراضي العراقية، مشيرًا الى أنها تنفذ عملية عسكرية "لضمان أمن حدودها".

وقال الوزير التركي: "لماذا لا يبدي الجانب العراقي قلقًا إزاء وجود إرهابيي حزب العمال الكردستاني على أراضيه؟ ونحن لا ننتهك سلامة أراضي العراق ولا نعتزم ذلك".

وأضاف: "سنضمن أمن حدودنا وأمن مواطنينا وسنحارب الإرهاب".

وأطلقت تركيا ليلة الأحد - الإثنين، عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق، ضد مجموعات من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه ارهابي.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، ذكر جاويش أوغلو أن تركيا تواصل اتصالاتها مع الجانبين الروسي والأوكراني، لافتًا إلى أنه بحث مع نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا سبل تحقيق وقف إطلاق النار.

وتابع أن هدف تركيا هو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتحقيق السلام الدائم في أوكرانيا.

وقال إنه ليس من السهل وقف الحرب، لكن أنقرة ستواصل مساعيها في هذا الاتجاه.

المصدر:يونيوز