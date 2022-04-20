وزير الدفاع: العملية العسكرية شمالي العراق تمنع الممر الإرهابي جنوب تركيا

في كلمة له حول عملية "المخلب- القفل"، مساء امس الثلاثاء، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ان العملية العسكرية شمالي العراق تمنع الممر الإرهابي جنوب تركيا.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن إطلاق العملية العسكرية ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق، يمنع الممر الإرهابي المقرر إقامته على الحدود الجنوبية لتركيا.

وفي كلمة له خلال مؤتمر بولاية بورصة (غرب) مساء أمس الثلاثاء، أوضح أكار أن تركيا تحرص على حماية أمن حدودها وشعبها من التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أكار أنه لو لم تطلق تركيا عملية "المخلب- القفل" لكانت البلاد والمنطقة ستواجهان "تهديدات ومخاطر أكبر في المستقبل"، مؤكدًا أن "قضية الإرهاب هي على رأس جدول أعمال القوات المسلحة التركية، وأن العمليات العسكرية تنفذ وفق استراتيجية تجفيف منابع الإرهاب."

وتابع قائلاً إن "العمليات تتواصل حتى تحييد آخر إرهابي، مع مراعاة احترام سيادة ووحدة أراضي دول الجوار."

وأطلقت تركيا ليلة الأحد - الإثنين، عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق، ضد مجموعات من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة على أنه ارهابي.

المصدر:يونيوز