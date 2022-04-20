الملك سلمان يؤكد للرئيس تبون موقف السعودية الثابت من قضية فلسطين

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السفير السعودي بالجزائر عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، الذي سلّمه رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أشاد فيها بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين، واكد موقف السعودية الثابت من قضية فلسطين.

اكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في رسالة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية، في إقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، إن تبون استقبل يوم أمس الثلاثاء سفير السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، الذي نقل له رسالة من الملك سلمان.

وأشار البيان إلى أن الملك سلمان عبّر للرئيس تبون "عن مشاعر الأخوّة والمودة"، مشيدا "بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين"، وأعرب عن "مشاركته الرأي حيال وحدة الصف العربي، والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية".

المصدر:يونيوز