رئيس الأركان يحضر ورشة عمل بعنون "الحرب الروسية الاوكرانية" في جامعة الدفاع

حضر رئيس أركان الجيش الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله، امس الثلاثاء، ورشة العمل التي أقامتها جامعة الدفاع للدراسات العسكري العليا بعنوان "الحرب الروسية - الاوكرانية".

وكان في استقبال يارالله لدى وصوله، رئيس الجامعة وعمداء الكليات المرتبطة بها، وحضر معه كل من معاوني رئيس اركان الجيش (العمليات – الميرة) وقائد القوات البرية والمفتش العسكري العام وقائد طيران الجيش وقائد القوة البحرية وقائد بعثة حلف الناتو في العراق وعدد كبير من الضباط، وفق بيان وزارة الدفاع.

وخلال الورشة، قدم رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا مقدمة حول المحاور، كما قدم رئيس الجلسة ايجازًا عن ورشة العمل "تناولت 5 محاور حول الحرب الروسية الاوكرانية والاهمية الاستراتيجية الاوكرانية ومقارنة بين المؤسسة العسكرية بين البلدين واسباب الحرب وتداعياتها والموقف الحالي لروسيا واوكرانيا، بعدها جرى مناقشة المحاور المطروحة للورشة بين الباحثين والحضور".

وفي الختام، قدم رئيس اركان الجيش شكره وتقديره "لجميع العاملين في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا وكلياتها لجهودهم المبذولة في اعداد دراسات حول المواضيع المهمة."

المصدر:يونيوز