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الدفاع التركية تعلن مقتل ضابط لها خلال العملية العسكرية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الثلاثاء، عن مقتل ضابط برتبة ملازم خلال عملية "قفل-المخلب" الجارية شمال العراق ليرتفع عدد القتلى الاتراك إلى عسكريين اثنين.
رمز الخبر: ۶۶۳۵۲
تأريخ النشر: 20 April 2022

وقالت الوزارة في بيان، إن الملازم قآن قانلي قويو، قتل جراء هجوم صاروخي في منطقة عملية "المخلب-القفل". معربةً عن تعازيها لأسرة القتيل والقوات المسلحة والشعب التركي عامة.

وأشارت الدفاع التركية أن العمليات متواصلة في المنطقة بمساندة من سلاح الجو ووسائط الدعم الناري.

يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء أمس الإثنين مقتل عسكري برتبة ملازم أول خلال عملية "قفل"-المخلب، ليرتفع عدد القتلى الأتراك خلال العملية إلى عسكريين اثنين.

وفجر الاثنين، أطلقت تركيا عملية "قفل- المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وفي تصريحات له عقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع خلوصي أكار إن "قفل المخلب" تأتي في إطار ضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

وقال المتحدث الرسميّ باسم الخارجيَّة العراقية أحمد الصحاف في بيان :"ترفضُ حكومةُ جُمهوريَّة العراق رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة،الزاب ،أفاشين وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة".

واستدعت الخارجية العراقية ، السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في إقليم كردستان العراق.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية إلى أنها استدعت السفير التركي لدى العراق، علي رضا كوناي "على خلفيّة الخروقات والانتهاكات المُستمِرّة للجيش التركيّ، ومنها: العمليّة العسكريّة الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالَت مناطقَ متينا، الزاب، أفاشين، وباسيان في شمال العراق".

المصدر:يونيوز

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