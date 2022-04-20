الحكومة تدعو مجلس النواب إلى التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

دعا مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، دون أي تغيير.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن "قانون الأمن الغذائي يقدم خدمات أساسية للشعب ويحظى بأهمية كبيرة".

وأضاف، "نأمل التصويت سريعاً على قانون الأمن الغذائي في البرلمان دون إجراء تغييرات عليه".

في سياق آخر، أشار ناظم، إلى أن "وزارة الكهرباء طلبت دعماً مالياً بقيمة 500 مليون دينار لديمومة عمل المحطات ومعالجة الاختناقات".

وتابع، أن "مجلس الوزراء خول وكيل وزارة الصحة صلاحية التوقيع على اتفاق مع السفارة الإماراتية، كما خول وزارة المالية للاتفاق مع البنك الدولي بالحصول على منحتين لتعزيز الخدمات التعليمية".

وصوت مجلس الوزراء، بحسب ناظم، على "تولي وزارة المالية تمويل معالجة جرحى التظاهرات".

وأردف المتحدث الحكومي، أنه "تقرر إعادة التمثيل الدبلوماسي مع فيتنام وفتح السفارة العراقية في العاصمة هانوي".

المصدر:يونيوز