موسكو تطرد 14 موظفًا في السفارة والقنصلية العامة الهولندية لاعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب بهم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، طرد 14 موظفًا في السفارة الهولندية في موسكو وموظفاً في القنصلية الهولندية العامة في سانت بطرسبورغ، باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب بهم.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه تطبيقا لمبدأ التعامل بالمثل، قررت روسيا طرد 14 موظفًا في السفارة الهولندية في موسكو وموظفاً في القنصلية الهولندية العامة في سانت بطرسبورغ، باعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب بهم، ويجب عليهم مغادرة روسيا في غضون 14 يومًا.

وجاء في بيان الخارجية، "في يوم 19 نيسان/أبريل، تم استدعاء سفير هولندا في موسكو، هيلس أرنو بيشور بلو، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث قدمت له مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على اعتبار 18 موظفًا في كل من السفارة الروسية في لاهاي والبعثة التجارية الروسية في أمستردام، والبعثة الدائمة لروسيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أشخاصاً غير مرغوب بهم".

وتابعت الخارجية الروسية، "ثم تسليم السفير مذكرة صادرة عن الوزارة، تعلن اعتبار 14 موظفًا في السفارة الهولندية في موسكو وموظفًا واحدًا في القنصلية العامة لهولندا في سانت بطرسبورغ، أشخاصاً غير مرغوب بهم، وذلك رداً على الإجراءات غير الودية التي اتخذتها لاهاي في وقت سابق.. ى هؤلاء الأشخاص مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوعين".

يذكر أنه تم لفت نظر السفير الهولندي في موسكو إلى عدم مقبولية سوء استخدام هولندا للحقوق والمزايا التي تتمتع بها كونها دولة مضيفة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ضرورة التزام لاهاي الشديد بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بالمؤسسات المركزية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لعام 1997.

المصدر:يونيوز