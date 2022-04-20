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الاحتلال الاسرائيلي يُخلي المصلين من المسجد الأقصى تمهيدًا لاقتحامات المستوطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاربعاء، المسجد الأقصى، وأخلت ساحاته لتسهيل اقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت اليها جماعات الهيكل المزعوم بمناسبة ما يُعرف بعيد الفصح العبري.
رمز الخبر: ۶۶۳۴۵
تأريخ النشر: 20 April 2022

وانتشرت شرطة الاحتلال في ساحات الحرم، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم.

وحاصرت قوات الاحتلال، المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.

واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ودفع الاحتلال بتعزيزات جديدة الى المسجد الاقصى وسط اعتلاء قواته لسطح مصلى النساء جنوب المسجد الملاصق للمصلى القبلي حيث تم محاصرة المعتكفين داخله وإطلاق الرصاص المطاطي ورش غاز الفلفل عبر نوافذ المصلى لإيذاء المرابطين.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل شرطة الاحتلال التضييق على ابناء الشعب الفلسطيني، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، خاصة الشباب من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.

وأمس الثلاثاء اقتحم نحو 650 مستوطنًا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.

وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح العبري، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

يذكر أن جماعات اليمين المتطرف أعلنت عن تنظيم "مسيرة الأعلام" اليوم الاربعاء، حول أسوار البلدة القديمة وداخل القدس القديمة، الساعة الخامسة عصرا.

المصدر:يونيوز

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