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زيلينسكي يدعو الى اجلاء المدنيين في ماريوبول: الوضع حرج الى أقصى الدرجات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الثلاثاء، إلى إجلاء المدنيين الذين ما زالوا في مدينة ماريوبول المحاصرة.
رمز الخبر: ۶۶۳۴۴
تأريخ النشر: 20 April 2022

وقال زيلينسكي في تسجيل فيديو على صفحته على فيسبوك إن "الوضع في ماريوبول على حاله، حرج إلى أقصى الدرجات"، متهمًا الجيش الروسي "بعرقلة كل الجهود الهادفة إلى تنظيم ممرات إنسانية وإنقاذ شعبنا".

وأضاف: "الآن، فعليًا، كل القوات المستعدة للقتال من الجيش الروسي متمركزة على أراضي دولتنا وفي المناطق الحدودية في روسيا". وأشار إلى أن الجانب الروسي قام "بحشد تقريبًا كل شخص وكل شيء يمكن أن يقاتلنا".

وجدّد دعواته لتقديم المزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا قائلا "إذا كنا قد حصلنا على كل الأسلحة التي نحتاجها، التي لدى شركائنا والمشابهة للأسلحة التي لدى الاتحاد الروسي، لكنا قد أنهينا الحرب بالفعل".

وطلبت كييف من شركائها الغربيين طائرات "ميغ-29" تدرب عسكريوها على قيادتها ويملكها عدد قليل من دول أوروبا الشرقية.

وكانت نشرت وسائل اعلام روسية مقاطع فيديو، قالت انها تظهر دخول القوات الروسية الى مبنى أمن الدولة في مدينة ماريوبول الاستراتيجية، الواقعة في جنوب اوكرانيا، على بحر آزوف، والتي تعاني أوضاعاً انسانية صعبة، في ظل تبادل الاتهامات حول فشل اتفاق إجلاء المدنيين، الذي تمّ التوصّل اليه برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الأربعاء يومها الـ56 على التوالي، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير أراضي دونباس.

المصدر:يونيوز

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زيلينسكي يدعو الى اجلاء المدنيين في ماريوبول: الوضع حرج الى أقصى الدرجات
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