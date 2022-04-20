مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-3" تلتحم مع النقطة الأمامية للوحدة الأساسية تيانخه

وتم فصل مركبة "تيانتشو-3" عن نقطة الالتحام الخلفية لوحدة "تيانخه" في الساعة 5:02 صباحًا (بتوقيت بكين)، وانتقلت إلى النقطة الأمامية للوحدة وأكملت التحامًا منظمًا بالكمبيوتر في الساعة 9:06 صباحًا، وفقًا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

وقالت الوكالة أيضًا إن المجموعة الملتحمة "تيانخه" و"تيانتشو-3" في حالة جيدة، وهي في انتظار الالتحام بمركبة الشحن "تيانتشو-4" ومركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-14" ووحدة المختبر "ونتيان" فيما بعد.

وتخطط الصين لاستكمال بناء محطتها الفضائية في المدار بنهاية عام 2022.

وتم تخطيط لإجمالي ست مهمات إطلاق لهذا العام، بما في ذلك إطلاق مركبة الشحن الفضائية "تيانتشو-4" في مايو المقبل، والمركبة الفضائية المأهولة "شنتشو-14" في يونيو القادم، ووحدة المختبر "ونتيان" في يوليو المقبل، ووحدة المختبر "منغتيان" في أكتوبر.

وستشكل الوحدات الثلاث شكل حرف "تي" لتكمل معا بناء محطة الفضاء الصينية في المدار.

المصدر:يونيوز