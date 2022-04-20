مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مدينة شيكاغو

نظّمت مجموعات من الناشطين مسيرات شعبية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الاستيطانية والقمع في المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، في مدينة شيكاغو ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية.

نظّمت مجموعات من الناشطين مسيرات شعبية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الاستيطانية والقمع في المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، في مدينة شيكاغو الامريكية.

وحمل المشاركون في الفعاليات أعلام فلسطين، مرددين شعارات تطالب بتحرير فلسطين من الاحتلال.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال الاسرائيلية التضييق على الشعب الفلسطيني، إذ عملت على نصب الحواجز داخل القدس القديمة، وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، وخصوصاً الشباب، من الدخول إلى الأقصى لأداء الصلاة.

وتقتحم قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الاقصى حيث تعمد الى إخراج المصلين منه، تمهيداً لاقتحامات المستوطنين الجماعية، فيما تحاصر المرابطين والمرابطات داخل المصلى القبلي.

المصدر:يونيوز