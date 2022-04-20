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جهاز الأمن الفيدرالي يعلن إلقاء القبض على خلية إرهابية في منطقة الأورال

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي القضاء على خلية إرهابية تابعة لـ"حزب التحرير" في منطقة الأورال، مشيرا إلى أن هذه الخلية جندت مسلمين محليين ومهاجرين للقتال.
رمز الخبر: ۶۶۳۳۸
تأريخ النشر: 20 April 2022

وقال الجهاز في بيان اليوم الأربعاء إنه "نتيجةً للأعمال المنسقة، تمكن عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من تحييد خلية تآمرية في منطقة سفيردلوفسك الروسية بالأورال، تتألف من خمسة مواطنين من بلدان منطقة آسيا الوسطي".

وأضاف البيان: "بتوجيه من مبعوثين أجانب، روّج هؤلاء الأشخاص لإيديولوجية حزب التحرير وجندوا مسلمين محليين وعمال مهاجرين".

وأوضح أن عناصر الأمن عثرت في مكان تواجد الخلية على مواد دعائية ممنوعة لحزب التحرير، ووسائل اتصال ووسائل إعلام إلكترونية يستخدمها عناصر الخلية في تنفيذ أعمال إرهابية.

المصدر:يونيوز

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