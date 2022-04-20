بعد 10 سنوات من العمل .. سفير الكونغو يزور تبون ويتسلم رسالة مقترحات لتعزيز علاقات البلدين

اعلن سفير الكونغو لدى الجزائر جون بيار لويبو عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة انتهاء مهام عمله التي استمرت عشر سنوات، انه فخور بالعمل في البلاد موضحًا ان تبون ابلغه بايصال جملة من المقترحات لرئيس الكونغو للعمل عليها لتعزيز علاقة البلدين.

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون امس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية الكونغو لدى الجزائر جون بيار لويبو الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه، بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

وعقب اللقاء، قال سفير الكونغو: "حظيت اليوم باستقبال من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، وتشرفت بهذا اللقاء في الوقت الذي استعد فيه لمغادرة البلد الجميل الجزائر بعد 10 سنوات من الحياة المهنية".

واوضح لويبو في مؤتمر صحفي أنه خلال هذا اللقاء "تبادل مع الرئيس تبون وجهات النظر حول العديد من القضايا الوطنية والدولية".

وأكد سفير الكونغو أنه "تابع باهتمام خاص تحليلات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهي نفسها وبكل أبعادها يتقاسمها الرئيس دنيس ساسونغيسو".

وبعد أن أشاد السفير الكونغولي بعلاقات الصداقة التي تجمع بين الجزائر وبلاده، أبرز "اعتزازه وفخره بتوجيهات الرئيس تبون الذي كلفني بإبلاغ رئيس بلادي بجملة من المقترحات وسأقوم بذلك في أقرب وقت".

المصدر:يونيوز