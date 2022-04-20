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مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين جراء استهداف حافلة لحرس السجون بعبوة ناسفة في بورصة

قتل حارس سجن تركي وأصيب 4 آخرون بجروح، اليوم الأربعاء، جراء استهداف حافلة كانت تقلهم بمدينة بورصة، بعبوة ناسفة.
رمز الخبر: ۶۶۳۳۵
تأريخ النشر: 20 April 2022

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، مقتل أحد حراس السجون وإصابة 4 آخرين، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة كانت تقلهم في مدينة بورصة شمال غربي تركيا.

ووفقًا للتقارير الأولية، فإنه من المرجح "أن العبوة الناسفة المصنوعة يدويًا تم تفجيرها بجهاز تحكم عن بعد".

ووقع الحادث في حوالي الساعة 7:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة مترو وسط منطقة عثمان غازي، حيث كانت الحافلة، التي تقل 30 من حراس السجن، تسير في المسار الأيمن، وانفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق.

وتوقفت الحافلة بعد مسافة 100 متر من الانفجار، الذي أدى الى تحطم جميع نوافذ الحافلة وإلحاق أضرار بها.

وأفاد محافظ بورصة يعقوب جانبولات، للصحفيين، بمقتل حارس وإصابة 4 آخرين إصابة أحدهم خطيرة، مضيفًا أن الحافلة كانت تضم 30 موظفًا.

كما أعرب عن اعتقاده أن التفجير هو هجوم إرهابي، والتحقيقات متواصلة حوله، موضحًا أن العبوة الناسفة تم تفجيرها عن بعد.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الداخلية التركي إلى موقع الهجوم في وقت لاحق اليوم.

المصدر:يونيوز

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