مسيرات شعبية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في العاصمة دبلن

نظّمت مجموعة من الناشطين مسيرات شعبية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجمة الاستيطانية والقمع في المسجد الأقصى، أمس الثلاثاء، في العاصمة الايرلندية دبلن.

ورفع المشاركون في المسيرات الأعلام الفلسطينية وطالبوا بإنهاء الاحتلال والحرية لفلسطين، منددين باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، خاصّةً ما يتعرّض له المصلون الفلسطينيون في المسجد الأقصى المبارك.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه شرطة الاحتلال الاسرائيلية التضييق على الشعب الفلسطيني، إذ عملت على نصب الحواجز داخل القدس القديمة، وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من المواطنين، وخصوصاً الشباب، من الدخول إلى الأقصى لأداء الصلاة.

وتقتحم قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الاقصى حيث تعمد الى إخراج المصلين منه، تمهيداً لاقتحامات المستوطنين الجماعية، فيما تحاصر المرابطين والمرابطات داخل المصلى القبلي.

المصدر:يونيوز