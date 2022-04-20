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اصابة 32 فلسطينيا خلال مواجهات اليوم في شمال نابلس

واوضح البيان، ان المواجهات في نابلس اليوم اسفرت عن اصابة 32 فلسطينيا بجروح بليغة، نقل المصابون على اثرها الى المستشفى.
رمز الخبر: ۶۶۳۲۶
تأريخ النشر: 20 April 2022

اعلنت هيئة الهلال الاحمر الفلسطينية في بيان، عن اصابة 32 فلسطينيا خلال الاشتباكات التي اندلعت يوم الثلاثاء بين الفلسطينين وقوات الاحتلال في مدينة "برقة" شمالي نابلس.

واوضح البيان، ان المواجهات في نابلس اليوم اسفرت عن اصابة 32 فلسطينيا بجروح بليغة، نقل المصابون على اثرها الى المستشفى.

يأتي ذلك على امتداد المواجهات التي اندلعت منذ يوم الجمعة الماضي داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث هاجمت حشود كبيرة من الصهاينة بدعم الشرطة "الاسرائيلة" وتحت ذريعة الاحتفال بعيد الفصح، هاجموا باحات المسجد الاقصى المبارك وعمدوا الى انتهاك حرمة المسجد والاعتداء على المصلين المسلمين هناك.

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