مخبر: لانتهاج سياسة الاستثمارات والتمويل المتبادل مع دول الجوار

اعتبر "مخبر" بأن سياسة الاستثمارات المتبادلة تسهم في تعزيز العلاقات السياسية بين البلدان وتدعم الشركات الاقتصادية الكبيرة لدى بلدان المنطقة.

اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، على انتهاج سياسة الاستثمارات والتمويل الاقتصادي المتبادل مع دول الجوار.

وفي تصريح له يوم الثلاثاء، اعتبر "مخبر" بأن سياسة الاستثمارات المتبادلة تسهم في تعزيز العلاقات السياسية بين البلدان وتدعم الشركات الاقتصادية الكبيرة لدى بلدان المنطقة.

واضاف، ان السوق التي تضم مليار نسمة في الدول المجاورة للجمهورية الاسلامية الايرانية، تشكل فرصة مناسبة للغاية من اجل تطوير الاقتصاد العابر للحدود، والحكومة على صعيد السياسة الخارجية مستعدة ان تقدم كامل الدعم الى الشركات الصناعية الكبرى في البلاد.