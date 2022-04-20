ايران تدين التفجيرات الارهابية في افغانستان

ان هؤلاء السّرقة المعادين للدين، لم يراعوا حتى قدسية شهر رمضان؛ مطالبا المسؤولين في افغانستان بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم الارهابية.

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة" التفجيرات التي استهدفت مدرستين في غرب كابول واسفرت عن استشهاد واصابة عشرات التلاميذ من ابناء الشعب الافغاني؛ مطالبا المسؤولين في هذا البلد بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم الارهابية.

جاء ذلك في تغريدة لمتحدث الخارجية، مشيرا فيها الى أن "التكفيريين المغفلين اقدموا على جريمة اخرى، تلطخت فيها ارض افغانستان بدماء البراعم الابرياء".

واضاف: ان هؤلاء السّرقة المعادين للدين، لم يراعوا حتى قدسية شهر رمضان؛ مطالبا المسؤولين في افغانستان بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجرائم الارهابية.

وافادت "ارنا" نقلا عن مصادر افغانية، ان 3 تفجيرات استهدفت اليوم الثلاثاء مركزين تعليميين في غرب العاصمة كابول؛ مما اسفر عن استشهاد ما يتراوح عن 20 الى 25 بين صفوف التلاميذ الافغان واصابة عدد اخرين.