الاحتلال يقرر بإغلاق المسجد الأقصى لمدة يومين بسبب الأعياد اليهودية

والجدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يمر في هذه الأيام بأعياد يهودية وكان من المفترض تنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى وذبح القرابين داخله إلا أنها فشلت، خوفاً من زيادة حدة التوتر مع الفلسطينيين.

قرر الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، إغلاق المسجد الأقصى اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، أمام المسلمين ومنعهم من الدخول إليه، لمناسبة الأعياد اليهودية (عيد الفصح العبري).

وإن تقرر منع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى بسبب الأعياد اليهودية، وذلك لمدة يومين بدءاً من اليوم الاثنين على أن يستأنف دخول المسلمين للحرم يوم الثلاثاء المقبل.

والجدير بالذكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يمر في هذه الأيام بأعياد يهودية وكان من المفترض تنفيذ اقتحامات للمسجد الأقصى وذبح القرابين داخله إلا أنها فشلت، خوفاً من زيادة حدة التوتر مع الفلسطينيين.