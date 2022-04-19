قائد سلاح الجو: الرد على التهديدات يتطلب المضي على درب المعرفة

نحن اليوم، بلغنا المرحلة التي تلزم علينا الجاهزية من اجل الرد على كافة التهديدات، ولاشك ان ذلك رهن بالمضي على درب المعرفة ودعم الجامعات التي تشكل مركز هذه المعرفة في البلاد.

قال قائد القوة الجوية بالجيش الايراني "العميد طيار حميد واحدي" : ان الرد على التهديد بأنواعه وجميع مستوياته یتطلب المضي على درب المعرفة؛ مضيفا ان جامعات البلاد تشكل مركز هذه المعرفة قطعا.

وفي تصريح له اليوم الاثنين في جامعة الشهيد ستاري للعلوم والتكنولوجيا الجوية، استدل "العميد واحدي" بتوجيهات قائد الثورة الاسلامية وتاكيد سماحته على المضي نحو سلاح جو يليق بمستوى الثورة الاسلامية؛ مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يعتمد على تخريج طلبة ثوريين ومخلصين، تشكل المعرفة وحسن السيرة من ابرز سماتهم.

واضاف: نحن اليوم، بلغنا المرحلة التي تلزم علينا الجاهزية من اجل الرد على كافة التهديدات، ولاشك ان ذلك رهن بالمضي على درب المعرفة ودعم الجامعات التي تشكل مركز هذه المعرفة في البلاد.