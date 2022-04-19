النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

البنك الدولي: الاقتصاد الإيراني يواصل تعافيه التدريجي

وتابع أن الزيادات الإضافية في أسعار النفط يمكن أن تزيد بشكل مباشر من الإيرادات المالية لإيران وتؤدي بشكل غير مباشر إلى نمو أسرع في صادرات النفط في البلاد.
رمز الخبر: ۶۶۳۱۵
تأريخ النشر: 19 April 2022

أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد الإيراني، تحت تأثير قطاعي النفط والخدمات، سيواصل تعافيه التدريجي الذي بدأ من منتصف العام الجاري.

وأضاف أن نقص المياه والطاقة أدى إلى انكماش القطاعات الزراعية والصناعية وتم استعادة ثلث الوظائف التي فقدت فقط خلال وباء كورونا حتى الآن. أدى انخفاض عائدات النفط إلى عجز في الميزانية وزيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن عمليات تمويل عجز الموازنة.

وتابع: الاقتصاد الإيراني ، الذي واجه فترتين من العقوبات الاقتصادية وثبات أسعار النفط ووباء كورونا ، بدا يخرج بهدوء من ركود العقد الماضي. وأدت تحديات تغير المناخ ، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض هطول الأمطار في إيران ، إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي ، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية والقائمة على العمالة في البلاد.

ويتوقع البنك أن يظل متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي معتدلاً على المدى المتوسط ​​، حيث يستمر تأثير وباء كورونا في إضعاف الطلب المحلي والعالمي على الاقتصاد الإيراني ، في حين أن التجارة ، وخاصة صادراتها النفطية ، مقيدة بالعقوبات المستمرة.

وتابع أن الزيادات الإضافية في أسعار النفط يمكن أن تزيد بشكل مباشر من الإيرادات المالية لإيران وتؤدي بشكل غير مباشر إلى نمو أسرع في صادرات النفط في البلاد.

وأضاف: المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني تتعلق بظهور سلالات جديدة من كورونا ، وتفاقم تأثير تغير المناخ واشتداد التوترات الجيوسياسية ، بما في ذلك تأثير الحرب الأوكرانية على أسعار الغذاء العالمية وواردات إيران.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سورية: حان الوقت لتسليط الضوء على جرائم "التحالف الدولي" بتدمير الرقة
السفير مسجدي: نبذل كل جهودنا لخفض كلفة الرحلات الجوية للعتبات المقدسة بالعراق
الاحتلال يقرر بإغلاق المسجد الأقصى لمدة يومين بسبب الأعياد اليهودية
قائد سلاح الجو: الرد على التهديدات يتطلب المضي على درب المعرفة
المطران عطا الله حنا يدعو شعوب العالم للتحرك من اجل تحرير القدس
امين لجنة حقوق الانسان الايرانية : السويد تحولت الى سجن للمسلمين
البنك الدولي: الاقتصاد الإيراني يواصل تعافيه التدريجي
امير عبد اللهيان يتلقى اتصالا هاتفيا من المشرف على وزارة الخارجية الافغانية
في يوم الجيش.. استعراض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ
حزب الله يدعو السلطات السويدية الى تجريم من أحرقوا نسخا من القرآن وانزال اشد العقويات الرادعة بحقهم
الخارجية العراقية تعلن رفض العملية العسكرية التركية شمال البلاد: تجاوزتم حرمة البلاد
الحشد الشعبي يعلن مقتل ارهابيين اثنين بصد هجوم داعش في منطقة عكاشات غرب الأنبار
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 120 متطرفا أوكرانيا وتدمير شحنات ضخمة من الأسلحة الأجنبية
لاجئة اوكرانية تبدأ دراسة اللغة اليابانية في أوساكا
دقلو يبحث مع مبعوثة الامم المتحدة الاوضاع في جنوب البلاد وقضية الحدود الاثيوبية
المسيّرة الايرانية الأحدث "غزة"
راصد المخاطر عدد 1
افتتاح معرض للفن المغربي الحديث في متحف بمدينة أمستلفين
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد
حريق هائل في كيب تاون يشرد المئات
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة سواحل تونس الجنوبية
وقفة تضامنية في مدينة حلب إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
النخالة لوزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حماية أرضه ومقدساته
سيول تختبر جيلاً جديدًا من الرادارات التي طورتها لسفنها الحربية
زيلينسكي: كل تأخير سياسي لايصال السلاح هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين
الرئيس قيس سعيد يؤكد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن لحماية الوطن والمواطنين