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في يوم الجيش.. استعراض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ

وتم استعراض أحدث الطائرات المسيرة للجيش الايراني "كمان 22" لأول مرة، وذلك أثناء العرض العسكري المقام بمناسبة يوم الجيش في طهران.
رمز الخبر: ۶۶۳۱۳
تأريخ النشر: 19 April 2022

عرضت قوات الدفاع الجوي، بمناسية يوم الجيش الايراني، معداتها الجديدة وإنجازاتها في مجال انظمة الرادار والاستطلاع والحرب الالكترونية والطائرات المسيرة وأنواع مختلفة من الصواريخ وأنظمة التحكم في القيادة.

وتم اليوم وللمرة الاولى استعراض منظومة صواريخ "فتح" البالستية التكتيكية ومنصات اطلاقها التابعة للقوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتم استعراض أحدث الطائرات المسيرة للجيش الايراني "كمان 22" لأول مرة، وذلك أثناء العرض العسكري المقام بمناسبة يوم الجيش في طهران.

وفي هذه المراسم تم استعراض العديد من معدات ومنجزات الجيش الايراني من ضمنها منظومة الدفاع الجوي "دزفول" ومنظومة الدفاع الجوي "مجيد" وصواريخ ارض-ارض "فتح 360" وصواريخ "لبيك" بالغة الدقة.

وتعد منظومة الدفاع الجوي "دزفول" النموذج الايراني المصنع على اساس المنظومة الروسية "تور" وهي منظومة دفاع جوي للمدى القصير والارتفاع الواطئ.

وتعتبر الطائرة المسيرة "كمان 22" للقوات الجوية للجيش الايراني طائرة استراتيجية ومتعددة المهام وهي اول طائرة مسيرة عملاقة وقتالية للجيش الايراني وتستطيع التحليق لـ 24 ساعة متواصلة ومداها العملياتي ثلاثة آلاف كيلومتر .

وتستطيع طائرة "كمان 22" المسيرة التحليق حتى ارتفاع 8 آلاف متر وهي قادرة على حمل أنواع الذخائر والصواريخ الموجهة بالليزر والصواريخ الذكية، كما لديها القدرة على الرصد والمراقبة وجمع المعلومات وتصوير الأهداف البعيدة.

وعرضت طائرات مسيرة من طرازات : مهاجر 6 ، كرار ، ناصر ، كيان 1 ، كيان 2 ، آرش ، اميد ، مهاجر 4 ، منظومة "مجيد" الصاروخية، منظومة CPC المحمولة، منظومة COS ICT الخاص بعجلة TM ، منظومة دماوند، منظومة لودر S300، مركبة اتصالات منظومة صياد، قاذفة صواريخ S200 ، منظومة صواريخ صياد 3 و 4، قاذفة صواريخ تلاش، رادار منظومة صواريخ جوشن، منظومة رادتلا 15 خرداد، نظام التحكم في القيادة، منظومة باور 373 الصاروخية، منظومة مرصاد 16 مزودة بصاروخ شلمجة 2 ، منظومة هادي الرادارية، منظومة رادار كاوش، منظومة مرصاد 15 الصاروخية، غرفة عمليات منظومة كاوش، منظومة خاتم لتوجيه النيران، ورادار منظومة سكاي كارد.

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