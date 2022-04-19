حزب الله يدعو السلطات السويدية الى تجريم من أحرقوا نسخا من القرآن وانزال اشد العقويات الرادعة بحقهم

دعا حزب الله السلطات السويدية الى تجريم من أحرقوا نسخا من القرآن الكريم وانزال اشد العقوبات الرادعة بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث البغيضة.

كما دعا الحزب في بيان اليوم الاثنين، الى استلهام المبادىء الانسانية السامية التي جاء بها القرآن الكريم والتي تحض على الحوار والتسامح وقبول الآخر.

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

يدين حزب الله بشدة اقدام بعض المتطرفين في السويد على حرق نسخ من القرآن الكريم، ويعتبر ذلك اعتداء صارخا على عقيدة المسلمين وتوهينا متعمدا لدينهم وتطاولا خطيرا على كتاب الله لا يمكن السكوت عنه او تجاوزه. وهو تكرار للمحاولات الدنيئة السابقة والرسومات المشينة التي استهدفت الرسول الاعظم محمد بن عبد الله (ص).

اننا ندعو السلطات السويدية الى تجريم الفاعلين وانزال اشد العقويات الرادعة بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث البغيضة، كما ندعو في الوقت عينه الى استلهام المبادىء الانسانية السامية التي جاء بها القرآن الكريم والتي تحض على الحوار والتسامح وقبول الاخر.

ان هذا الفعل الخطير يستدعي اوسع حملة استنكار وادانة من قبل الأمة الاسلامية جمعاء ومن منظمة التعاون الاسلامي وجامعة الدول العربية والمرجعيات الدينية والهيئات الاسلامية العليا وعلماء الدين والاحزاب والقوى السياسية وجميع الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية والانسانية.

المصدر:يونيوز