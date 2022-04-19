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الخارجية العراقية تعلن رفض العملية العسكرية التركية شمال البلاد: تجاوزتم حرمة البلاد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، رفض العملية العسكرية الجديدة لتركيا شمالي العراق.
رمز الخبر: ۶۶۳۱۱
تأريخ النشر: 19 April 2022

وقال المتحدث الرسميّ بإسم الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان :"ترفضُ حكومةُ جُمهوريَّة العراق رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة،الزاب ،أفاشين وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة".

وأضاف "العراقُ يعدُّ هذا العمل خرقاً لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظِّم العلاقات بين البُلدان؛ كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً للجانبين".

وتابع الصحاف "تؤَكِّدُ الحكومةُ العراقيَّةُ على أنَّ لاتكونَ أراضيّ العراق؛ مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أنَّ يكونَ العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة أخرى".

وكانت تركيا أطلقت فجر الأثنين عملية "قفل المخلب" ضد "العناصر الإرهابية" في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وفي تصريحات له عقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

المصدر:يونيوز

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