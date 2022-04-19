لاجئة اوكرانية تبدأ دراسة اللغة اليابانية في أوساكا

تلقت نازحة أوكرانية أول درس لها في اللغة اليابانية في مدرسة بمحافظة أوساكا.

وشاركت يوليا تشيبيجكو في مراسم الانتساب إلى مدرستها الأسبوع الماضي وبدأت الدراسة يوم الاثنين. وتلقت تشيبيجكو جولة في مرافق المدرسة. وفي الفصل عرّفت بنفسها باللغة اليابانية وقالت إنها تحب مشاهدة الدراما والأنيميه اليابانيتين.

وتستقبل مجموعة من نحو 40 مدرسة للغة في أرجاء اليابان أوكرانيين نازحين وتقدم لهم دروس اللغة اليابانية مجانا. واستقبلت المجموعة حتى الآن ثمانية نازحين.

واستقبلت مدرسة أوساكا ثلاثة منهم. وقد عرضت متاجر في الجوار التبرع بالطعام لدعم النازحين. وتدرس المدرسة أيضا تقديم الرعاية النفسية للنازحين لأنهم أجبروا على النزوح في ظروف عصيبة.

وفي مؤتمر صحفي في الأسبوع الماضي قالت المجموعة الداعمة إنها تخطط لقبول نحو 100 نازح كطلاب بحلول نهاية مايو/أيار.

المصدر:يونيوز