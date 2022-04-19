النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۰مشاهدات
‍ پ

الخارجية السورية للأمين العام للأمم المتحدة: ممارسات التحالف الدولي تعد من أفظع الجرائم

أكدت سوريا أن ممارسات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، في الرقة شمالي البلاد، تمثل أفظع الجرائم، ونبهت إلى أن المجتمع الدولي ليس على دراية تامة بتفاصيلها.
رمز الخبر: ۶۶۳۰۶
تأريخ النشر: 19 April 2022

وذكرت الخارجية السورية، في بيان اليوم الاثنين، أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بخصوص جرائم الحرب التي ارتكبها ما يسمى التحالف الدولي في الرقة".

وقالت الخارجية في الرسالة إن "قضية تدمير مدينة الرقة وقتل آلاف الأبرياء فيها من قبل التحالف الدولي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية لم تحظَ حتى اليوم بالاهتمام الدولي المطلوب".

وأضافت الخارجية السورية ان "ممارسات ما يسمى التحالف الدولي [ضد تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، في الرقة كانت وستبقى واحدة من أفظع الجرائم التي لم يكن المجتمع الدولي على دراية تامة بتفاصيلها حتى وقت قريب، والوقت حان لتسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية والقانونية والسياسية التي لم تمنحها الدول الأعضاء الأهمية والمعالجة اللتين تستحقانها".

وتابعت أن "حجم الخسائر في البنية التحتية والأملاك العامة والخاصة وأعداد الضحايا في صفوف المدنيين ولا سيما في الرقة وعين العرب والباغوز تثبت جميعها ارتكاب الولايات المتحدة وحلفائها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وقالت الخارجية السورية في رسالتها إن "تقارير المؤسسات الرسمية الأميركية عما جرى في الرقة كانت وستبقى كاذبة في تناولها لحجم الكارثة، وندعو الأمم المتحدة إلى التعامل مع ملف تدمير الرقة وقتل الآلاف من سكانها من خلال الصورة الأوسع التي لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها والتي ترتبط بالسلوك النمطي للقوات الأمريكية".
وأكدت  الخارجية السورية أن "سوريا ستستمر في إثارة قضية ما تعرضت له الرقة والباغوز وسد الفرات وغيرها من المناطق وستحتفظ بحقها في تحميل جميع حكومات الدول التي انخرطت في صفوف ما يسمى التحالف الدولي المسؤوليات السياسية والقانونية والأخلاقية والمادية عن الجرائم التي ارتكبها هذا التحالف".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
سورية: حان الوقت لتسليط الضوء على جرائم "التحالف الدولي" بتدمير الرقة
السفير مسجدي: نبذل كل جهودنا لخفض كلفة الرحلات الجوية للعتبات المقدسة بالعراق
الاحتلال يقرر بإغلاق المسجد الأقصى لمدة يومين بسبب الأعياد اليهودية
قائد سلاح الجو: الرد على التهديدات يتطلب المضي على درب المعرفة
المطران عطا الله حنا يدعو شعوب العالم للتحرك من اجل تحرير القدس
امين لجنة حقوق الانسان الايرانية : السويد تحولت الى سجن للمسلمين
البنك الدولي: الاقتصاد الإيراني يواصل تعافيه التدريجي
امير عبد اللهيان يتلقى اتصالا هاتفيا من المشرف على وزارة الخارجية الافغانية
في يوم الجيش.. استعراض طائرات مسيرة ومنظومات صواريخ
حزب الله يدعو السلطات السويدية الى تجريم من أحرقوا نسخا من القرآن وانزال اشد العقويات الرادعة بحقهم
الخارجية العراقية تعلن رفض العملية العسكرية التركية شمال البلاد: تجاوزتم حرمة البلاد
الحشد الشعبي يعلن مقتل ارهابيين اثنين بصد هجوم داعش في منطقة عكاشات غرب الأنبار
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 120 متطرفا أوكرانيا وتدمير شحنات ضخمة من الأسلحة الأجنبية
لاجئة اوكرانية تبدأ دراسة اللغة اليابانية في أوساكا
دقلو يبحث مع مبعوثة الامم المتحدة الاوضاع في جنوب البلاد وقضية الحدود الاثيوبية
المسيّرة الايرانية الأحدث "غزة"
راصد المخاطر عدد 1
افتتاح معرض للفن المغربي الحديث في متحف بمدينة أمستلفين
موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل
الرئيس الأسد يهنئ أبناء الطوائف المسيحية بعيد الفصح المجيد
حريق هائل في كيب تاون يشرد المئات
حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"
غواصون يتفقدون هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة سواحل تونس الجنوبية
وقفة تضامنية في مدينة حلب إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع
وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا
النخالة لوزير الخارجية الإيراني: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حماية أرضه ومقدساته
سيول تختبر جيلاً جديدًا من الرادارات التي طورتها لسفنها الحربية
زيلينسكي: كل تأخير سياسي لايصال السلاح هو بمثابة تصريح لروسيا بإزهاق أرواح الأوكرانيين
الرئيس قيس سعيد يؤكد السعي لتوفير كل مستلزمات العمل لقوات الأمن لحماية الوطن والمواطنين