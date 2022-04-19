جيش الاحتلال يعلن اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الإثنين، اعتراض قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، بواسطة منظومة "القبة الحديدية".

وجاء في البيان، "متابعة لتفعيل الإنذارات، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية"، وذلك في أعقاب سماع دوي انفجار في المنطقة.

وفي حين لم تعلن على الفور أي جهة فلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق أي قذائف صاروخية، أفادت وسائل اعلام عبرية أن هذا هو أول هجوم من نوعه من غزة منذ سبعة أشهر.

ونقلت مصادر عبرية أنه وعقب إطلاق صاروخ من غزة، عقد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت جلسة لتقييم الوضع مع وزير الحرب بيني غانتس ورئيس أركان جيش الاحتلال.

المصدر:يونيوز