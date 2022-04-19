وزارة الدفاع تعلن مقتل 19 من حزب العمال الكردستاني في عمليتها المتواصلة شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل 19 مقاتلاً من حزب العمال الكردستاني في حصيلة أولية لعمليتها التي تقوم بها في مناطق بشمال العراق.

وقالت الوزارة إن الجيش التركي سيطر على الأهداف المخطط لها في المرحلة الأولى، لافتة إلى استمرار العملية بنجاح كما هو مخطط لها.

وأوضحت الوزارة التركية أن عمليات البحث والمسح تتواصل بعد تدمير المخابئ، والمستودعات والكهوف التابعة لحزب العمال الكردستاني.

هذا، وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن بلاده مصممة على دحر المنظمات التي وصفها بالإرهابية وداعميها داخل حدود البلاد وخارجها، ولك في تعليقه على عملية "قفل المخلب" .

وفجر الاثنين، أطلقت تركيا عملية "قفل المخلب​​​​​​​" ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وفي تصريحات له عقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع خلوصي أكار إن "قفل المخلب" تأتي في إطار ضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".

المصدر:يونيوز