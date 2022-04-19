موسكو تطرد عددا من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، طرد عدد من موظفي السفارة البلغارية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تمت اليوم 18 نيسان/أبريل، دعوة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بلغاريا لدى روسيا، أتاناس كريستين، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم تقديم مذكرة من الوزارة تعلن عددا من موظفي السفارة البلغارية في موسكو أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء جاء بمثابة رد على القرار غير المبرر الذي اتخذه الجانب البلغاري في آذار/مارس بإعلان عشرة دبلوماسيين غير مرغوب فيهم من سفارة روسيا في صوفيا".

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أعلن أنه لا يستبعد احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول الغربية، إذا استمرت ممارسة طرد الدبلوماسيين الروس.

وأعلنت دول أوروبية عديدة في الآونة الأخيرة استبعاد عشرات الدبلوماسيين الروس، وأغلق بعضهم قنصليات روسية، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة، في أوكرانيا، إلا أن هذه الدول تربط قرار الطرد بعدم الامتثال لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وتأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير الماضي، في أوكرانيا، لحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح كييف، والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة.

المصدر:يونيوز