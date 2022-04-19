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حركة حماس تنظم احتفالاً بيوم الأسير الفلسطيني تحت عنوان "بالمقاومة نحرر الأسرى والمسرى"

أحيت حركة حماس "يوم الأسير الفلسطيني"، بتنظيم حفل سياسي بعنوان "بالمقاومة نحرر الاسرى والمسرى"، في قاعة رسالات في بيروت.
رمز الخبر: ۶۶۲۹۶
تأريخ النشر: 18 April 2022

حضر الحفل نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وممثلون عن الفصائل الفلسطينية، والأحزاب اللبنانية، والجمعيات الحقوقية، اضافة الى ناشطين في الدفاع عن حقوق الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

استهل اللقاء، بعرض مقطع فيديو يوثق لعدد الاسرى في سجون الاحتلال، والأحكام الصادرة بحقهم، اضافة الى الانتهاكات التي يتعرضون لها، كما تمّ عرض نبذة عن حياة كل من القائد في كتائب القسام الشهيد جمال ابو الهيجة، والأسير أحمد مناصرة.

وكانت كلمة لرئيس مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، عرض فيها للانتهاكات التي يتعرّض لها الاسرى، وأثنى على انجازات الحركة الأسيرة في مواجهة الاحتلال، كما أكّد أهمية الانتفاضة الشعبية المسلحة التي تشهدها أراضي فلسطين التاريخية، بما فيها الضفّة الغربية المحتلة.

المصدر:يونيوز

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