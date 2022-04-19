الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية أخذ الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع

ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مصدرا عدة توجيهات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء ااستمع في مستهل الاجتماع إلى إيجاز أمني تقدّم به الوزراء والقادة الأمنيون، استعرضوا فيه سير العمليات الأمنية التي تتابع الخلايا الإرهابية وفلول تنظيم داعش المندحر، والقضاء على آخر أوكاره".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "الأجهزة الأمنية المعنية والمكلّفة بالواجبات الميدانية أخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان المبارك".

كما وجه أيضا بـ"تكثيف الجهد الاستخباري، ومتابعة الجهود الناجحة التي أثمرت عن الإيقاع بالعصابات الإرهابية، وعصابات تداول المخدّرات، وتوجيه ضربات استباقية تحبط كل مخططات الإساءة للأمن والاستقرار التي يعمل عليها الإرهابيون".

المصدر:يونيوز