وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو يوثق أثار ضربة على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيدdو يظهر آثار، ضربة، قالت إنّ القوات القوات المسلحة الأوكرانية نفذتها على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا، مستخدمة منظومة الصواريخ "توشكا يو"

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو، قالت إنّه يظهر آثار ضربة، نفذتها القوات المسلحة الأوكرانية على مزرعة في قرية توكماك بمنطقة زاباروجيا، مستخدمة منظومة الصواريخ "توشكا يو" الباليستية.

وتظهر المشاهد حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمزرعة الواقعة في منطقة زاباروجيا، الواقعة جنوب شرق اوكرانيا.

وتبين من المشاهد، أنّ القصف أتى على مساحة واسعة من المباني التي دمّرت بالكامل، في حين تضررت المباني المجاورة بشكل كبير، نبتيجة استخدام صواريخ "توشكا يو" الباليستية.

يشار الى أنّ منطقة زاباروجيا، تحتوي على أكبر محطة نووية في أوروبا، كانت قد سيطرت عليها القوات الروسية، في شهر آذار/مارس الماضي.

المصدر:يونيوز